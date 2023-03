Incidente tra quattro veicoli nel Vercellese, due morti

(ANSA) - VERCELLI, 24 MAR - Due morti e quattro feriti: è il bilancio di un incidente accaduto questa mattina sulla strada provinciale 11, tra Vercelli e San Germano, all'altezza di Cascine Strà.

Quattro i veicoli coinvolti nello schianto, due automobili, un van e un furgone. Le persone decedute sono un uomo di 38 anni, alla guida di una delle due automobili, e un secondo uomo di 54 anni che era alla guida del van. Altre quattro persone hanno riportato ferite di lievi entità.

Sul posto, oltre all'équipe sanitaria, sono intervenute più squadre di vigili del fuoco, che hanno provveduto ad estratte le persone incastrate tra le lamiere; presenti per i rilievi polizia stradale e carabinieri che, per facilitare i soccorsi, hanno bloccato il traffico sulla statale in entrambi i sensi di marcia. Le operazioni sono tuttora in corso. (ANSA).