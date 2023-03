Design: porte aperte allo Iaad, masterclass con de Silva

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Porte aperte allo Iaad, sabato 25 marzo, per il 'Design Day'. L'istituto d'arte applicata e design, in via Pisa 5/d, ha già ha formato dal 2000 a oggi circa 3mila designers e comunicatori con un inserimento al lavoro circa del 90% (di cui il 5% in posizioni apicali) collaborando con oltre 5mila aziende.

Nella giornata in programma (dalle 11.30 alle 13, riservata agli studenti Iaad con alcuni posti disponibili per esterni) una masterclass con Walter de Silva , uno dei designer più importanti e famosi della storia dell'auto che ha rivoluzionato la figura del car designer; in calendario 7 workshop e un incontro con 5 designer contemporanei che presentano 5 iconiche Porche 911, esposte per l'occasione nell'area pedonale di via Pisa antistante la sede dell'istituto.

L'appuntamento "Iconic911" (ore 14-15.30), aperto a tutti, è invece un incontro informale. (ANSA).