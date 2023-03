Costruito un occhio sano dai suoi non vedenti,prima mondiale

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Totalmente cieco, per 2 diverse patologie, ha recuperato parzialmente la vista grazie all'autotrapianto dell'intera superficie oculare (cornea, una parte di sclera e la congiuntiva) da uno dei suoi occhi.

L'intervento su un paziente di 83 anni, all'ospedale Molinette di Torino éuna prima mondiale. L'uomo aveva perso da 30 anni la vista dall'occhio sinistro per una cecità retinica irreversibile e negli ultimi 10 anni era divenuto cieco dall'occhio destro per una patologia rara. Il prelievo dall'occhio sinistro, irrecuperabile dal punto di vista funzionale, ma con una buona superficie oculare, gli ha consentito di tornare a vedere.

(ANSA).