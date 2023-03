Carabinieri, stazione Fubine intitolata al maresciallo Spano

(ANSA) - FUBINE, 24 MAR - Questa mattina, con una cerimonia, la caserma dei carabinieri di Fubine Monferrato (Alessandria) è stata intitolata al maresciallo capo Salvatore Spano, medaglia di bronzo al Valor Militare alla 'memoria'.

"Una testimonianza da parte del paese, che non dimentica il sacrificio costato la vita al sottufficiale", afferma il sindaco Lino Pettazzi. Spano, nato ad Oristano il 15 settembre 1899, dopo diversi incarichi e trasferimenti, tra cui Fubine, dove conobbe la futura moglie Lucia, nell'ottobre 1943 è al comando di Gergei (Nuoro), dopo muore in servizio il 22 dicembre dello stesso anno. "Temendo Fubine potesse perdere la stazione dei carabinieri, la famiglia Caprotti, acquisì una seconda casa vuota, ristrutturandola e adattandola con i criteri previsti dall'Arma per le caserme. Terminati i lavori nel 2019, la cerimonia doveva tenersi l'anno dopo ma, causa pandemia Covid, siamo arrivati a oggi con l'intitolazione a Spano", ha spiegato il sindaco Lino Pettazzi. Tra i presenti c'era Giuliana Albera, vedova Caprotti. (ANSA).