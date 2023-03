Al Museo Nazionale dell'Auto il Baby Pit Stop Unicef

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Il Museo Nazionale dell'Automobile ospita un Baby Pit Stop Unicef, un ambiente dedicato all'allattamento e alla cura del bambino. Se nei Pit Stop delle gare automobilistiche i piloti effettuano il cambio delle ruote e il rifornimento di carburante, nei Baby Pit Stop si può provvedere al cambio del pannolino e a fare una poppata di latte. Le mamme che allattano potranno disporre anche di uno spazio appositamente dedicato, uno spazio originale e riservato, al piano terra a fianco del Bookshop, facilmente raggiungibile e vicino ai servizi igienici, la mamma vi troverà una comoda seduta e il fasciatoio. L'ambiente è pensato per accogliere anche bambini più grandi con libri e giochi. Il Baby Pit Stop è tra le iniziative dell'Unicef per garantire i diritti sanciti dalla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Con questa iniziativa, il Museo Nazionale dell'Automobile completa il percorso di adesione al circuito dei Musei Nati con la Cultura, progetto ideato dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna e promosso da Abbonamento Musei, per un museo Kids & Family Friendly. L'iniziativa comporta anche l'adozione del Passaporto Culturale, che consente alle famiglie l'ingresso gratuito in museo durante il primo anno di vita del bambino. "Allattare al seno è un gesto semplice e naturale che tutte le mamme dovrebbero poter fare ovunque, ma che a volte è difficile, se non proibitivo. È importante che musei e biblioteche, luoghi di cultura per eccellenza e quindi di crescita formativa e culturale della persona, siano anche attenti alle esigenze dei cittadini e, in particolare, delle famiglie" commenta Antonio Sgroi, presidente del Comitato Provinciale di Torino per l'Unicef. (ANSA).