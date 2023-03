Morto batterista Luca Bergia, fondatore dei Marlene Kuntz

(ANSA) - CUNEO, 23 MAR - Luca Bergia, 54 anni, ex batterista e tra i fondatori del gruppo rock cuneese Marlene Kuntz, è stato trovato senza vita in casa, questa mattina.

Aveva suonato nei Marlene dal 1989, anno di nascita del gruppo che aveva contribuito a fondare assieme a Riccardo Tesio.

Nel 2020 la decisione di abbandonare la band per dedicarsi all'insegnamento, assumendo l'incarico di professore di Scienze alle scuole medie di Madonna dell'Olmo di Cuneo e Chiusa Pesio. Nello stesso anno aveva superato anche un difficile momento dopo aver contratto il Covid. Lascia due figli, Tommaso e Alessandro, e due fratelli; da stabilire la data dei funerali.

