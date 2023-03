Juventus: il cda si riunisce domani per approvazione semestrale

(ANSA) - TORINO, 23 MAR - Si terrà domani, a Torino, la riunione del consiglio di amministrazione della Juventus, convocato per esaminare la relazione finanziaria consolidata semestrale, al 31 dicembre 2022.

Il cda avrebbe dovuto riunirsi all'inizio di questo mese, ma la data era poi stata spostata prima all'8 marzo poi a un giorno compreso tra il 22 e il 24 marzo, per l'approvazione della semestrale "per consentire di concludere l'esame dei documenti che la Procura della Repubblica ha depositato il 27 febbraio scorso", atti dell'inchiesta 'Prisma' sui bilanci della società bianconera di cui é stata fissata al 27 marzo l'udienza preliminare, a Torino. (ANSA).