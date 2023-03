Circolo del Design Torino, parte progetto Archivi d'affetto

(ANSA) - TORINO, 23 MAR - "La casa di Laura Castagno e Leonardo Mosso" è la nuova mostra del Circolo del Design, che inaugura alle 18.30 e potrà essere visitata fino al 12 maggio negli spazi di via San Francesco da Paola 17 a Torino. Il progetto è realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo e della Regione Piemonte, con la collaborazione di Ied Torino e Naba - Nuova Accademia di Belle Arti (Milano) e il patrocinio della Città di Torino. Con questa mostra parte il progetto Archivi d'Affetto, a cura di Maurizio Cilli, Sara Fortunati e Stefano Mirti che mira a riportare in luce le storie, spesso poco note al grande pubblico, di progettisti che hanno sviluppato percorsi professionali di grande valore, al confine con l'arte. Ogni episodio prenderà vita attraverso molteplici forme: mostre dedicate alle vite dei protagonisti, residenze d'artista, produzioni di video e immagini che ne ricostruiscono storie, luoghi e relazioni, la raccolta di testimonianze dirette, documenti e opere simbolo.

In mostra sono presentate opere, documenti e oggetti capaci di richiamare la suggestione della casa di Laura Castagno e Leonardo Mosso e della loro collezione: vetri e ceramiche di Alvar Aalto, i suoi schizzi originali per il progetto dello stadio di Vienna, alcuni bozzetti dei futuristi torinesi Fillia e Nikolay Diulgheroff, gli arredi per gli uffici di Palazzo Gualino di Levi Montalcini e Pagano Pogatschnig, una lettera di Gio Ponti, disegni e fotografie dell'Ippica di Carlo Mollino.

"L'obiettivo è valorizzare un patrimonio materiale e immateriale del territorio attraverso storie straordinarie di figure che ci aiutano a rintracciare e divulgare alcuni dei tratti più distintivi dell'identità culturale della città" spiega Sara Fortunati, direttrice del Circolo del Design di Torino. (ANSA).