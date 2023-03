Piemonte: Consiglio, è muro contro muro sui sottosegretari

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Nel consiglio regionale del Piemonte prosegue il muro contro muro fra maggioranza e opposizione sulla modifica dello Statuto voluta dal centrodestra per l'introduzione di quattro sottosegretari. Oggi l'Aula, dopo avere lavorato ieri e la notte scorsa fino alle 7 di questa mattina, si è riunita nuovamente nel pomeriggio. Al momento è in pausa, e alle 20,30 riprenderà i lavori che sono programmati anche in serale e notturna fino a venerdì.

All'inizio del pomeriggio i lavori sono stati lungamente sospesi poiché maggioranza e opposizione erano impegnate in riunioni politiche. Una volta ripresi, è continuata l'attività ostruzionistica delle minoranze, che al momento si concretizza con la richiesta di iscrivere nuovi punti all'ordine del giorno.

Oggi ne sono stati presentati e respinti oltre venti, praticamente tutti del Movimento 5 Stelle, sul tema delle Aree protette e dei Parchi.

Sulla proposta di legge, firmata Fdi, le opposizioni hanno depositato oltre settemila emendamenti, e poiché si tratta di una modifica statutaria, in questo caso la maggioranza di centrodestra che guida il Piemonte non potrà ricorrere al contingentamento dei tempi. (ANSA).