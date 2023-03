Frode fiscale sui bonus edilizi, 10 indagati

Scoperta un'altra maxi-frode nei bonus edilizi dalla Guardia di Finanza di Asti. Eseguite misure di custodia cautelare, disposte dal gip del tribunale di Asti, nei confronti di 10 persone, per i reati di associazione a delinquere, truffa nei confronti di Enti Pubblici, riciclaggio, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. In corso l'esecuzione di un decreto di sequestro ai fini della confisca, di crediti fiscali, profitti illeciti, immobili e altre disponibilità per oltre un miliardo e mezzo. 73 le perquisizioni, in corso in 18 province, con l'impiego di 150 finanzieri di Campania, Emilia Romagna, Lazio Lombardia, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto.