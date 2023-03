Disturba clienti night e ferisce tre carabinieri, arrestato

(ANSA) - BIELLA, 22 MAR - Un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell'ordine, la scorsa notte ha iniziato a infastidire i clienti all'interno di un night club di Gaglianico (Biella) e sul posto è intervenuta la pattuglia dei carabinieri di Candelo.

L'uomo però ha cominciato a inveire contro i militari, quindi è stato portato in caserma per accertamenti, dove prima ha colpito al volto un brigadiere, poi ne ha feriti altri due, con prognosi tra i cinque e i sette giorni. Il 49enne è stato arrestato e ha passato la notte in camera di sicurezza, stamattina è stato convalidato l'arresto e il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. (ANSA).