Cantiere non in regola e lavoratori in nero, denunciato

(ANSA) - VERBANIA, 22 MAR - Il cantiere non era a norma e due persone lavoravano in nero: i carabinieri hanno così denunciato e multato per oltre 13mila euro il titolare di una struttura ricettiva di Cannobio (Verbano-Cusio-Ossola) nella quale erano in corso lavori di manutenzione.

I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Verbania, insieme ai militari delle stazioni di Cannobio e Premeno, hanno appurato diverse irregolarità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, tra cui la mancanza di sistemi di protezione per evitare l'eventuale caduta dall'alto degli operai.

Per la presenza di lavoratori non in regola, il titolare è stato sanzionato per oltre 9.700 euro; per le violazioni delle norme sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, invece, oltre a una multa di 3.614 euro è scattata la denuncia. (ANSA).