All'ombra dei ciliegi in fiore alla Reggia di Venaria (2)

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - La primavera arriva nei Giardini della Reggia di Venaria e dà avvio alla fioritura dei ciliegi.

Sabato 25 e domenica 26 marzo il weekend si tinge di rosa con All'ombra dei ciliegi in fiore, una grande festa dedicata alla fioritura dei ciliegi con spettacoli teatrali, un concerto di arpe, sessioni di Pilates e Yoga, aperitivi tra gli alberi.

Entrambe le giornate, sia in mattinata sia nel pomeriggio, proseguono con spettacoli per i più piccoli a cura della Casa Teatro Ragazzi: Caccia al tesoro & Street Band alle 10.30 e alle 16, e Racconti tra i ciliegi, uno spettacolo interattivo con fiabe e racconti alle ore 12.30 e alle 17. La domenica, dalle 11.30, è possibile partecipare a una sessione di gruppo di pilates e yoga. Nel pomeriggio di domenica, dalle 14.30, si può partecipare alla performance artistica collaborativa di Greg Goya. Alle 15, sia sabato sia domenica, all'ombra dei fiori di ciliegio risuona la musica del concerto dell'Harpactuelle Ensemble coordinato dal Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino in collaborazione con diversi Istituti piemontesi. Le giornate si concludono, aspettando il tramonto, con aperitivo a base di liquore di ciliegio. Il sabato è anche possibile una cena a tema al Patio dei Giardini. (ANSA).