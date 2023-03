Acqua: riparte la fontana Locus of rain al Lingotto

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Riparte al Lingotto la fontana Locus of rain, inaugurata dal sindaco Stefano Lo Russo, in occasione della giornata mondiale dell'acqua. L'opera realizzata dallo scultore giapponese Susumu Shingu su commissione di Renzo Piano nel 1995, era ferma da dieci anni. L'ha restaurata la Smat, che ha acquisito la proprietà dell'opera lo scorso anno, e si occuperà della manutenzione.

Dopo l'inaugurazione, alla quale avrebbe dovuto partecipare Piano, la fontana è stata accesa. Presente Paolo Verri, coordinatore degli eventi per i cento anni del LIngotto. Un messaggio è stato inviato dalla presidente del Senato, Anna Rossomando.

"Il nome della fontana Locus of rain richiama alla pioggia che oggi è un grande problema, L'assenza di precipitazioni mette in crisi il comparto agricolo e quello industriale. L'acqua comincia a essere un problema anche qui al nord" ha detto il sindaco..

"Quest'opera può essere un modo per invocare una maggiore piovosità. Rientra nell'ambito di una serie di opere realizzate dalla Smat e dalla Città di Torino per sottolineare il binomio acqua-arte", ha sottolineato il presidente della Smat, Paolo Romano. (ANSA).