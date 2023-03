Vino: pluripremiato Filari di Timorasso debutta al Vinitaly

(ANSA) - TORTONA, 21 MAR - Un Vinitaly ricco di attese per l'azienda agricola Luigi Boveri, che dal 2 al 5 aprile, a Veronafiere lancia il suo pluripremiato campione, il Filari di Timorasso 2020, che l'anno scorso si è aggiudicato i Tre Bicchieri del Gambero Rosso, il premio Vino Slow di Slowine e le Quattro Viti della guida Vitae di AIS. E' un bianco da invecchiamento, con struttura e intensità tali da permettere abbinamenti impensabili, anche con le carni. In anteprima ci sarà anche l'annata 2021, appena uscita in commercio. "Siamo felici di tornare al Vinitaly con un vino che ci riempie di orgoglio da oltre un anno, per il quale - commenta Boveri - immagino una potenzialità di invecchiamento che può tranquillamente superare la decina d'anni".

Durante la quattro giorni veronese, cantina di Costa Vescovato presenterà anche il Sensazioni 2021, rosso che esce solo nelle migliori annate, a base di Croatina in purezza, che affina 12 mesi in tonneaux, e che nella trentennale storia della Luigi Boveri è stato prodotto solo 7 volte. (ANSA).