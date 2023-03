Riforma sport: Malagò,sgravi e incentivi per club dilettanti

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - Sgravi e incentivazioni per le società sportive dilettantistiche che assumono personale. Sono gli 'aiuti' che auspica il presidente nazionale del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto oggi in collegamento video al convegno promosso a Torino dall'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili, ldalla Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese e dal dipartimento di management dell'Università di Torino, in vista della scadenza del 1° luglio, quando entrerà in vigore la Riforma dello Sport. Una svolta epocale per le decine di migliaia di associazioni e società sportive dilettantistiche italiane.

"Queste società - ha detto Malagò - ritengono che sia giusto affrontare il tema dei diritti, ma bisogna vedere se hanno i mezzi per sostenerli, ci vuole qualcosa che le aiuti, ad esempio sgravi fiscali, incentivazioni in caso di assunzione, così come avviene per altri comparti. Non parliamo di società di capitali, salvo poche - ha proseguito Malagò - e il timing con cui ci stiano confrontando è il peggiore possibile: arriviamo da due anni di Covid e uno di guerra, con l'aumento dei costi dell'energia e di quant'altro". Il Presidente del Coni ha concluso ricordando che "il meraviglioso mondo dello sport italiano che ottiene dei risultati strabilianti è tutto basato sulle associazioni e società sportive dilettantistiche". (ANSA).