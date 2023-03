Questura Torino sottoscrive protocollo su violenza di genere

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - È stato sottoscritto stamattina in Questura a Torino il protocollo Zeus in materia di atti persecutori e violenza domestica, con il quale la Questura e il Cipm, il Centro italiano per la promozione della mediazione, che da poco ha aperto una sede in città, collaboreranno per la prevenzione della violenza di genere e domestica e il recupero di stalker e persone che hanno compiuto dei maltrattamenti.

Il protocollo è stato sottoscritto sulla base delle indicazioni della direzione centrale anticrimine della polizia in materia di potenziamento delle strategie di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. Grazie alla firma di questo protocollo di intesa, si ampliano le capacità di aiuto che la Questura è in grado di offrire agli autori di stalking e violenza, nella consapevolezza che la tutela delle vittime passa anche attraverso l'attenzione rivolta ai colpevoli, affinché possano capire le cause dei loro comportamenti perché non si ripetano più. Stalker e violenti ammoniti dal Questore potranno infatti scegliere di entrare a far parte del percorso di aiuto e recupero proposto dal Cipm. Al Centro operano professionisti esperti in svariate discipline, tra cui psicologi e psicoterapeuti: una realtà presente in molte città italiane, che ha già siglato protocolli di intesa con numerose Questure, anche in Piemonte. La sottoscrizione del protocollo Zeus segue quella di analogo protocollo siglato nel 2019 con CePsi, Gruppo Abele, Centro studi e trattamento dell'Agire Violento e Cerchio degli uomini, realtà associative esperte dei percorsi di gestione delle emozioni, la cui collaborazione, secondo quanto riferito dalla Questura, ha dato buoni frutti in ordine all'accoglienza e al trattamento delle persone ammonite (ANSA).