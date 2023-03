Nasce Testadoro Essenziale, al Mauto mostra-performance

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - Dalla posa dell'opera del modello di stile all'interno dell'officina allestita ad hoc all'uscita per le prove su strada. Il Mauto ospiterà per la prima volta una mostra-performance che consentirà di assistere nell'arco di sei mesi alla creazione di una vettura, il nuovo modello Testadoro Essenziale. La realizzerà l'artista Dario Pasqualini, che ha riportato in vita lo storico marchio torinese. Grazie a un approccio artistico e artigianale alla concezione e realizzazione dell'auto come opera d'arte, in antitesi alla produzione di massa, Arte di Boita rende omaggio alla creatività e alla tecnica degli atelier torinesi degli anni '50 e '60. La performance vuole illustrare la concezione stilistica e la nascita di una vettura completa sotto gli occhi del pubblico, con la partecipazione delle diverse maestranze, modellisti e battilastra.

In un allestimento ispirato alle officine artigianali degli anni '50, l'artista plasmerà i volumi della Testadoro Essenziale, una berlinetta sportiva di sua creazione, capace anche di rendere omaggio alle vetture che hanno reso lo stile italiano famoso nel mondo. Il nome rappresenta un chiaro riferimento all'assenza di tutto quanto nell'automobile è superfluo e, appunto, non essenziale. La vettura è, infatti, costituita da un telaio tubolare in acciaio, una meccanica ridotta al minimo e una leggerissima carrozzeria in alluminio. Non è prevista l'installazione di alcuna componente che non sia essenziale alla funzione primaria della meccanica: l'obiettivo è consentire all'opera di muoversi con efficienza. La Essenziale è una berlinetta con motore anteriore e trazione posteriore, come nella tradizione delle vetture sportive italiane degli anni '50 e '60. (ANSA).