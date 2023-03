Mercato auto Europa +12,2% a febbraio, Stellantis +2%

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - Nel mese di febbraio in Europa Occidentale più Paesi Efta e Regno Unito sono state immatricolate 902.775 auto, il 12,2% in più dello stesso mese del 2022. Nei primi due mesi le immatricolazioni sono state 1.814.048, pari a una crescita dell'11,5%. I dati sono dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei. Il gruppo Stellantis ha immatricolato in Europa Occidentale più Paesi Efta e Regno Unito 167.097 auto, il 2% in più dello stesso mese del 2022. La quota di mercato è pari al 18,5% a fronte del 20,4% di un anno fa.

"L'inversione di tendenza delineatasi con la prima crescita dell'agosto 2022 dopo tredici cali mensili consecutivi continua, ma tarda a prendere consistenza" commenta Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor che parla di "ripresina dovuta soltanto al miglioramento delle forniture di componenti".

"Rispetto alla situazione ante-pandemia, cioè rispetto al primo bimestre del 2019 le immatricolazioni nell'Europa Occidentale - spiega - sono ancora in calo di ben il 23,6%". (ANSA).