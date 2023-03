Biraghi nuovo official partner delle nazionali di calcio

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Le nazionali italiane di calcio hanno un nuovo official partner, Biraghi, azienda leader nel settore lattiero caseario, per una collaborazione che avrà la durata di quattro anni e che farà il suo esordio giovedì prossimo, in occasione dell'incontro Italia-Inghilterra a Napoli. L'accordo è stato ufficializzato in un conferenza stampa a Coverciano, con l'Head of revenues della Figc, Giovanni Valentini, il ct, Roberto Mancini e il consigliere d' amministrazione di Biraghi Claudio Testa.

"Accogliamo Biraghi con grande piacere e orgoglio nella nostra famiglia - ha dichiarato Valentini -. Siamo felici di condividere il percorso con un'eccellenza italiana che si fa portatrice di valori che la Federazione condivide: stile di vita sano, cura dell'alimentazione, voglia di credere nella crescita dei giovani". "Ci sentiamo onorati di poter essere al fianco delle Nazionali impegnate a tenere alto nel mondo il nome dell'Italia - le parole di Testa -. E siamo molto orgogliosi di condividere i valori della maglia azzurra, nei quali ci riconosciamo. I nostri prodotti potranno dare la giusta carica agli atleti". Valentini e Mancini hanno quindi consegnato a Testa una maglia azzurra con il numero 34, a simboleggiare l'anno della fondazione dell'azienda (1934), coinciso con il primo grande successo dell'Italia. (ANSA).