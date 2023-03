Asti-Cuneo: Mit, obiettivo ultimazione entro il 2024

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - L'inaugurazione dell'Asti-Cuneo, l'autostrada in Piemonte il cui completamento è atteso da una trentina d'anni, potrebbe avvenire entro il 2024. Oggi il vicepremier e ministro Matteo Salvini "ha aggiornato il dossier, - si legge in una nota del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture - a conferma della grande attenzione che il Mit riserva a quest'opera fondamentale per il Piemonte e presto effettuerà un sopralluogo".

Dell'Asti-Cuneo resta un lotto da realizzare, mentre il penultimo è alle battute conclusive. L'inaugurazione definitiva "potrebbe essere anticipata rispetto alle previsioni. - prosegue la nota del Mit - L'obiettivo è concluderla nel 2024. Non solo: già ad aprile entrerà in esercizio il tratto tra la Tangenziale e lo svincolo di Alba Ovest che consentirà un accesso diretto per l'ospedale di Verduno". (ANSA).