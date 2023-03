Sindaco di Terme Acqui, resta dialogo ma pronti a vie legali

(ANSA) - ACQUI TERME (ALESSANDRIA), 20 MAR - "Si valuterà la via migliore attraverso i legali, per vedere se ci siano possibilità di revoca della concessione. Allo stesso tempo, vogliamo concedere alla proprietà - purtroppo oggi assente - un'ulteriore possibilità di dialogo". Lo spiega il sindaco di Acqui Danilo Rapetti dopo la riunione in Comune sulla posticipata apertura della stagione termale a settembre annunciata dalla proprietà "Ci siamo dati tempo fino al 15 aprile per cercare di riuscire ad arrivare alla miglior composizione possibile della situazione" - aggiunge Rapetti che ringrazia "la grande disponibilità del presidente della Regione Alberto Cirio, che ha voluto dare un segno concreto anche con la propria presenza fisica. Abbiamo ascoltato sindacati, rappresentanti di categoria come gli albergatori e mi ha fatto piacere anche la presenza di diversi sindaci del territorio, a cominciare da Ovada, dimostrazione che il problema non è sentito solo ad Acqui".

(ANSA).