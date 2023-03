Maratona di poesia a Torino e sui social con Hypercritic

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Hypercritic, la piattaforma che racconta il mondo intrecciando le arti in uno spazio digitale condiviso, in partnership con laFeltrinelli, Scuola Holden, Gallerie d'Italia - Torino, museo di Intesa Sanpaolo, e Fondazione per l'architettura- Torino, Centro nazionale di studi Leopardiani, Gruppo torinese trasporti e Associazione torinese tram storici celebra la Giornata mondiale della Poesia con la terza edizione dell'Hypercritic Poethon, la maratona di letture lunga una settimana, quest'anno dedicata a una delle fonti d'ispirazione più amata, i luoghi.

Dopo il successo delle prime due edizioni della maratona poetica, dal 21 marzo, Giornata mondiale della Poesia, al 27 marzo, Giornata mondiale del Teatro, personalità si alterneranno nella lettura di poesie "in cui vorrebbero vivere", in diverse lingue, e di poetesse e poeti provenienti da tutto il mondo e di ogni epoca. I video delle letture saranno pubblicati sui canali Instagram, Twitter, Facebook e YouTube di Hypercritic. Fra i partecipanti alla staffetta di letture ci saranno Matteo Pericoli, Margherita Oggero, Enrica Baricco, Serena Dandini, Davide Boosta Dileo, Piergiorgio Odifreddi.

Sempre dal 21 al 27 marzo, a Torino, sono in programma letture nei musei, nei giardini, nelle case di ringhiera e anche sui tram torinesi, grazie alla collaborazione con Gruppo torinese trasporti e Associazione torinese tram storici. Si realizzeranno letture e appuntamenti alle Gallerie d'Italia - Torino, all'Orto botanico di Torino, negli spazi di MagazziniOz, nel cortile della libreria Borgopo in una casa tipica di ringhiera e nella Cappella dei Mercanti, con Matteo Pericoli si scopriranno le architetture delle poesie e Margherita Oggero accompagnerà il pubblico con letture sullo storico tram blu di Cinecittà.

L'iniziativa si concluderà lunedì 27, nel General Store, il teatro della Scuola Holden, in un omaggio corale al poeta dei luoghi per eccellenza, Giacomo Leopardi. (ANSA).