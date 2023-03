Juve: gli esami clinici escludono lesioni per Chiesa

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Federico Chiesa può tirare un sospiro di sollievo. "Gli esami ai quali è stato sottoposto nella giornata odierna presso il JMedical in seguito al problema riscontrato ieri sera hanno escluso lesioni" fa sapere la Juventus in una nota ufficiale. "Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno", aggiunge il club bianconero.

