In Piemonte 33 grandi opere saranno terminate entro il 2032

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Saranno 33 le grandi opere terminate in Piemonte entro il 2032. Il dato emerge dal rapporto 2022 dell'Osservatorio territoriale infrastrutture di Confindustria Piemonte e Unioncamere Piemonte, realizzato in collaborazione con la Regione Piemonte, che è stato presentato questa mattina a Novara nella sede di Confindustria Novara Vercelli Valsesia. Viene rilevato che il 2022 è stato un anno di transizione per le infrastrutture piemontesi. Hanno pesato i rincari delle materie prime e le conseguenti difficoltà di approvvigionamento.

Il rapporto 2022 è stato esteso da 50 a 72 infrastrutture monitorate, aggiungendo 22 opere ritenute fondamentali dalle imprese piemontesi. Tra queste, sei sono finanziate dal Pnrr per 321,84 milioni, che si aggiungono alle altre 15 opere finanziate dal Pnrr già oggetto dei rapporti Oti degli anni passati. Tra le opere aggiunte, anche il Traforo del Monte Bianco, perché da settembre sarà oggetto di piano di riqualificazione che determinerà la chiusura per quattro mesi l'anno fino al 2040.

Pur riguardando in senso stretto la Valle d'Aosta, questo intervento viene monitorato poiché avrà inevitabilmente un impatto anche sulle infrastrutture piemontesi di collegamento tra Italia e Francia. L'assessore ai Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte, Marco Gabusi ha spiegato: "Le opere più importanti sono ripartite. Parliamo della Pedemontana Biellese, dell'avanzamento della Tav e della Asti-Cuneo, ma anche di opere di rango inferiore. Dal Governo stiamo avendo un ottimo supporto e il dialogo è continuo e costante. Da un punto di vista delle infrastrutture siamo in momento favorevole per la nostra regione, con una ricaduta positiva soprattutto per il lavoro e la viabilità". (ANSA).