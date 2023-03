Glocal Festival, vince documentario Il ciliegio di Rinaldo

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Il ciliegio di Rinaldo di Alessandro Azzarito (Italia, 2022, 75') è il documentario vincitore della ventiduesima edizione del Glocal Film Festival, diretto da Alice Filippi. Lo ha scelto la giuria presieduta da Marco Ponti tra i tra i 5 documentari del concorso Panoramica Doc a cui va il Premio Torèt Alberto Signetto - Miglior Documentario (2.500 euro). All'attore Jozef Gjura è stato assegnato il Premio Prospettiva.

"Con questa edizione pop, la prima come direttrice artistica e la 22/a per il Glocal Film Festival, abbiamo sfiorato le 5.000 presenze tra gli spettatori dei diversi eventi, dall'anteprima Too Short to Wait, gli eventi off e i 6 giorni di Glocal, e gli studenti coinvolti nel progetto Professione Documentario" commenta Alice Filippi. "Le proiezioni sold out e la selezione eterogenea che abbiamo offerto ci rendono orgogliosi del nostro cinema targato Piemonte, un cinema glocal; mentre dibattiti e masterclass sono stati un'occasione di confronto tra autori e spettatori. Questa grande partecipazione è una bella iniezione di fiducia per il futuro, non solo per il ritorno in sala, ma anche per il magico rapporto con il pubblico". (ANSA).