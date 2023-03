Fertili Terreni Teatro, due prime regionali il 22 e 25 marzo

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Un viaggio insieme, con un servizio di car pooling, ignari dell'imminente svolta improvvisa, in La strada. E poi Duncan Macmillan portato in scena da Carlo De Ruggieri che si chiede il significato della frase 'mamma è depressa' in Ogni bellissima cosa. Sono le due prime regionali con le quali prosegue la stagione Nudi di Fertili Terreni Teatro, fra Off Topic e San Pietro in Vincoli Zona Teatro, dove si analizza, questa volta, il significato del percorso interiore delle nostre vite.

La strada di Leonardo Losavio, in scena insieme a Roberto Galano che cura anche la regia, arriva a Torino, in programma negli spazi di Off Topic dal 22 al 23 marzo, in prima regionale, prodotto dal Teatro dei Limo.

Ogni bellissima cosa di Duncan Macmillan, prodotto da Nutrimenti Terrestri, arriva a Torino in prima regionale, per la regia di Monica Nappo. Lo spettacolo è accessibile a non vedenti e ipovedenti grazie a materiali audio forniti dalla compagnia, in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

