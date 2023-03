Compie 10 anni il Campus Einaudi, edificio simbolo di Torino

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Compie dieci anni il Campus Luigi Einaudi, uno degli edifici simbolo di Torino, nato dal progetto del celebre studio di architettura Foster&Partners di Londra con un investimento di 135 milioni di euro finanziata da Università, Miur Fondazione Crt, Compagnia di San Paolo, Regione Piemonte, Toroc e Atc. Occupa circa 45mila metri quadri di superficie, con 14mila metri quadri di verde, conta 70 aule e 5 biblioteche riunite in una per un totale di oltre 650 mila volumi. Sono più di 17mila gli studenti.

Per celebrare il decennale dall'inaugurazione il Campus si apre alla città con una serie di eventi. Domani, martedì 21 marzo, alle 20.30, presso l'Aula A4 del Campus Luigi Einaudi, si terrà l'incontro 'Cle, il quartiere e la città: dieci anni dopo', attraverso un confronto tra progettisti, amministratori e amministratrici, studiose e studiosi. L'incontro sarà l'occasione per fare un bilancio e rilanciare il tema del rapporto tra città e università, contestualizzandolo nelle diverse sedi dove i luoghi della conoscenza, del confronto e della sperimentazione che l'accademia rappresenta, si aprono sempre di più nel dialogo con il territorio. Con ricercatori e progettisti discuteranno il rettore Stefano Geuna, le assessore Carlotta Salerno e Chiara Foglietta, Luca Deri, presidente della Circoscrizione 7, Alessandro Sciretti, presidente Edisu, Benedetto Camerana e Marco Visconti, architetti coinvolti nella progettazione del Campus. (ANSA).