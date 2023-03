Caserma Bergia apre le porte per le Giornate Fai primavera

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Si rinnova a Torino l'appuntamento con le Giornate Fai di primavera, l'evento, arrivato alla sua 31/a edizione, dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d'Italia, organizzato del Fondo per l'ambiente italiano. Tra i luoghi che sabato e domenica prossimo ospiteranno l'iniziativa ci sarà anche la storica caserma Chiaffredo Bergia, in piazza Carlo Emanuele a Torino, sede del comando legione carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta.

Il palazzo, edificata nel 1729 per ospitare un collegio e poi adibito a caserma, che nel 1815 divenne la prima sede del comando del corpo dei reali carabinieri, aprirà le sue porte ai visitatori che avranno come ciceroni gli studenti di alcuni licei torinesi. Una manifestazione che, come ha sottolineato il comandante della legione carabinieri, il generale di brigata, Antonio Di Stasio, durante la presentazione, rappresenta che la "fusione tra diverse realtà e quando le persone si mettono insieme, succedono cose straordinarie".

"La bellezza può salvare il mondo- ha evidenziato l'assessora regionale all'Istruzione e al Merito, Elena Chiorino - Questa un'occasione per respirare bellezza e senso del dovere".

Chiorino ha ricordato che la caserma Bergia è "la casa della legalità". L'assessora comunale alle politiche culturali, Rosanna Purchia si è rivolta direttamente ai ragazzi: "Sarete oggi voi i nostri professori e noi saremo al vostro fianco. Solo stando insieme possiamo veramente costruire qualcosa di grande per il futuro". Alla presentazione erano presenti anche capo delegazione Fai di Torino, Cecilia Pisotti e Maria Leonetti Cattaneo, della Fai regionale. (ANSA).