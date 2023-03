Torna Dolci Portici, in piazza i maestri dell'arte dolciaria

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - Torna a Torino Dolci Portici. Da venerdì 24 a domenica 26 marzo in via Roma, sotto i portici, nelle gallerie del centro e nelle sale di Palazzo Birago, l'evento di cioccolateria, pasticceria, gelateria e galuparíe, ideato e organizzato dalla Fondazione Contrada Torino Onlus e interamente sostenuto dalla Camera di commercio di Torino, con il patrocinio del Comune di Torino. La manifestazione è alla terza edizione. Per tre giorni via Roma - tra piazza Castello e piazza San Carlo - ospiterà una trentina tra cioccolatieri, pasticceri, gelatieri: speciali protagonisti i Maestri del Gusto di Torino e provincia con le loro specialità ed eccellenze.

Le sale di Palazzo Birago, sede della Camera di commercio di Torino, ospiteranno tavole rotonde e degustazioni. Tutti gli appuntamenti sono ad accesso libero e gratuito, con obbligo di prenotazione su: dolciportici.contradatorino.org Tornano anche i Dolci tour, 4 percorsi tra le vie cittadine per scoprire i luoghi in cui cioccolatieri, pasticceri e gelatieri creano quotidianamente le eccellenze più voluttuose della tradizione locale.

"Siamo impegnati su diversi fronti per promuovere e far conoscere Torino come centro di eccellenza in ambito enogastronomico" commenta Guido Bolatto, segretario generale della Camera di commercio di Torino. "La Città sta lavorando per dare sempre maggior risalto alle innumerevoli eccellenze che custodisce" sottolinea Paolo Chiavarino, assessore comunale al Commercio. "Torino da sempre è una fucina di innovazione, un laboratorio artigiano dove mani impastano, lavorano, creano.

Imparare a fare rete è la prima sfida che dobbiamo vincere per sostenere e tutelare le realtà economiche di questa città, provincia, regione" spiega Germano Tagliasacchi, direttore della Fondazione Contrada Torino Onlus, ideatore e organizzatore di Dolci Portici. (ANSA).