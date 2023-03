Nuova rassegna per il Grignolino, l'Anteprima a metà maggio

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 17 MAR - Un nuovo evento arricchisce il calendario 2023 del Consorzio di tutela vini Colline Monferrato Casalese. E' l'Anteprima Grignolino & Co, il 13 e 14 maggio al Castello Paleologo di Casale Monferrato: una due giorni dedicata, oltre alla Barbera del Monferrato Superiore docg, Rubino di Cantavenna doc, Gabiano doc. Si tratta di un "nuovo format culturale, formativo, divulgativo e sociale", pensato con l'associazione Go Wine, rivolto a winelover, operatori, giornalisti e blogger. "Negli ultimi tempi - spiega Claudio Coppo, presidente del consorzio - l'interesse per il vino e, in particolare, per il nostro Grignolino è notevolmente aumentato, conquistando l'attenzione dei più giovani. Interesse confermato anche dai vigneron monferrini, sempre più, impegnati ad ampliare le proprie superfici vitate per soddisfare la domanda crescente". Nel 2022 l'imbottigliato è cresciuto di circa 7 punti percentuali, raggiungendo 435mila bottiglie. In molti casi le cantine sono rimaste sprovviste e le prenotazioni sono già avanti sull'ultima vendemmia. (ANSA).