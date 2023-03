La Juventus diventa corporate partner di WeSportUp

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - WeSportUp, l'acceleratore di startup sport&wellness tech nato su iniziativa di CDP Venture Capital, Sport e Salute, Startupbootcamp e Wylab come operatori del programma, annuncia una nuova collaborazione con la Juventus.

"L'ingresso di Juventus football club come sport partner di WeSportUp segna un passaggio fondamentale per l'acceleratore che è oggi appetibile anche ai top player dell'industria sportiva - si informa in una nota -. Allo stesso tempo, WeSportUp sarà funzionale alla strategia innovativa del club bianconero contribuendo alla sua crescita anche grazie alla collaborazione con le startup".

La partnership prevede numerose attività come: workshop dedicati, partecipazione alle masterclass del programma, organizzazione di eventi sull'innovazione sport tech a livello nazionale e internazionale, scouting di tecnologie, attività di mentorship, realizzazione di PoC (Proofs of Concept) e progetti pilota con le startup dell'Acceleratore. "Avere la Juventus tra i partner di WeSportUp è una grandissima soddisfazione oltre che un onore e una responsabilità - ha commentato Federico Smanio, ad di Wylab e Program Director di WeSportUp - La nostra sarà una partnership all'insegna della sostanza, vogliamo aiutare concretamente Juventus Football Club a raggiungere alcuni obiettivi sfidanti e vogliamo farlo attraverso le startup e l'ecosistema del nostro acceleratore".

Ha concluso Carolina Chiappero, Innovation Manager del club bianconero. "Questa collaborazione rappresenta un importante aspetto del nostro modello di innovazione. Non è nuovo il fatto che Juventus sia determinata a essere un key player nei cambiamenti futuri, rafforzando il suo approccio rispetto all'innovazione e lo ha dimostrato con la creazione di una nuova funzione ad essa dedicata". (ANSA).