Il flauto magico al Regio, parte vendita Anteprima Giovani

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - Inizia oggi, venerdì 17 marzo alle 11, la vendita dei biglietti per l'Anteprima Giovani de Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, riservata al pubblico under 30, in scena giovedì 30 marzo alle 20. I biglietti a 10 euro sono disponibili on line e in Biglietteria, fino a esaurimento dei posti disponibili. Il Regio aprirà le porte a partire dalle 19: si potrà condividere un aperitivo in foyer e assistere alle 19.15 a una presentazione-spettacolo, a cura dell'attrice torinese Giorgia Goldini con il Maestro Giulio Laguzzi al pianoforte, per entrare nel mondo da sogno del Flauto magico. Alle 20 avrà inizio l'Anteprima Giovani dell'opera.

Al termine, nel Foyer del Toro, Contrasti - progetto realizzato da Teatro Regio e The Goodness Factory - darà il benvenuto a Davide Napoleone, autore, cantautore e produttore, in arte Napoleone, che rievocherà storie, luoghi e personaggi del passato mantenendo le atmosfere della tradizione musicale campana, con il suo sound fresco e internazionale. I primi 300 under 30 che acquisteranno il biglietto per l'Anteprima del Flauto magico potranno assistere anche a Contrasti: al momento dell'acquisto, occorre scegliere la tipologia prezzo "Anteprima+Contrasti".

Il flauto magico (Die Zauberflöte) di Wolfgang Amadeus Mozart, nell'onirica creazione - per la prima volta a Torino - firmata da Suzanne Andrade e Barrie Kosky, è in scena dal 31 marzo al 14 aprile. (ANSA).