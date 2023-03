Ferreira, con il Piemonte Ue ha un'ottima cooperazione

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - "C'è una cooperazione molto buona con il Piemonte, lavoriamo insieme bene da molto tempo. Qui c'è una forte tradizione industriale e turistica, e ci sono grandi competenze. Torino e il Piemonte sono esempi di come adattarsi ai cambiamenti, i modelli che vedo qui sono di grande ispirazione per le altre città europee. Noi sosteniamo con i nostri fondi questo processo di trasformazione". Così la commissaria europea alla Coesione e alle Riforme, Elisa Ferreira, nell'incontro oggi in Regione a Torino con il governatore del Piemonte Alberto Cirio.

"L'Italia - ha sottolineato Ferreira - ha due strumenti molto importanti attualmente: uno è il recovery e l'altro sono i fondi strutturali. Sono due binari di sviluppo che hanno logiche diverse e tempistiche diverse. I fondi strutturali hanno un periodo di sviluppo più lungo rispetto al recovery, che è stato previsto per riprendere l'economia europea e italiana in particolare dopo la pandemia da Covid. Sono strumenti diversi che però devono lavorare insieme. E devono farlo su direttrici comuni che sono la transizione energetica e la trasformazione industriale, tenendo conto del fatto che il cambiamento climatico è un'emergenza".

"Su tutto questo - ha rimarcato - il Piemonte è ben piazzato perché ha una tradizione industriale forte, ha le competenze, e anche per la sua posizione geografica al centro dell'Europa".

(ANSA).