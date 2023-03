Escursioni tra le orchidee selvatiche sulle Alpi Marittime

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - "Orch'idee senza confini", dal 31 marzo al 15 luglio, è un programma che mette insieme una serata e cinque escursioni guidate nelle aree protette Alpi Marittime alla scoperta delle orchidee selvatiche. Sono fiori spesso piccoli e molto diversi da quelli normalmente acquistati per le proprie case, possono essere invisibili a uno sguardo distratto, temere i cambiamenti del clima ed essere calpestati da escursionisti distratti. Per scoprirle offrono un'occasione i guardiaparco delle aree protette Alpi Marittime, con una serata divulgativa aperta al pubblico e cinque escursioni guidate gratuite alla scoperta delle orchidee. Al termine delle uscite, seguirà un momento conviviale gratuito di degustazione di prodotti locali, ospitato dalle strutture del territorio.

L'incontro e le escursioni rientrano nel progetto di animazione "Incontri riservati: cammina, ascolta e assaggia", finanziato dalla Fondazione cassa di risparmio di Cuneo. La serata è in calendario il 31 marzo alle 20.30 a Vernante, le escursioni il 15 aprile, partendo da Barlia, la seconda il 13 maggio da Montezemolo, la terza il 20 maggio da Entracque, la quarta il 10 giugno da Aisone e la quinta il 15 luglio da Chiusa Pesio.

La partecipazione alle escursioni è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria perché, per ragioni organizzative, è stato fissato un numero massimo di partecipanti. Le prime quattro escursioni sono alla portata di tutti, purché vestiti e attrezzati per affrontare semplici sentieri di bassa quota, l'ultima uscita richiede invece un po' di allenamento perché si raggiunge il rifugio Garelli, in alta Valle Pesio, percorrendo circa mille metri di dislivello. Per iscriversi: prenotazioni@areeprotettealpimarittime.it; tel. 0171.174.00.52.

