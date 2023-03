Asti docg sfiora 103 milioni bottiglie, +42% export Russia

(ANSA) - ASTI, 17 MAR - La denominazione docg Asti Spumante e Moscato d'Asti ha chiuso il 2022 complessivamente a quota 102,7 milioni di bottiglie prodotte, in leggero incremento (+0,5%) sul 2021 e in crescita del 22% rispetto all'immediato pre-Covid.

Sono i dati diffusi dal Consorzio Asti Docg.

Per l'Asti Spumante crescita del'11%, (67 milioni di bottiglie), mentre rallenta il Moscato d'Asti (-14%, 36 milioni di bottiglie).

"Siamo molto soddisfatti per i numeri dello Spumante - commenta il presidente del Consorzio Asti Docg, Lorenzo Barbero - che prosegue la sua progressione positiva con il miglior risultato a volume dal 2013. La battuta di arresto del Moscato d'Asti a nostro avviso è fisiologica e paga l'exploit del 2021, anno record della docg".

L'Asti Spumante chiude il 2022 con quasi 18 milioni di bottiglie dirette in Russia (+42%). A seguire, l'Italia (+11%) - a 7,1 milioni di pezzi - e il Regno Unito che superano una domanda statunitense in flessione così come la Germania, mentre è segnalata in sensibile crescita il mercato emergente della Polonia. (ANSA).