Soccorso alpino Piemonte, record 1.596 salvataggi nel 2022

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Sono aumentati gli interventi del Soccorso alpino e speleologico piemontese (Sasp) nel 2022, che segna il record assoluto nella storia di 1.596 persone soccorse.

E' quanto emerge dal consultivo di attività dello scorso anno, quando i picchi di operatività sono tornati a superare quota duemila e i numeri post pandemia del 2020 e 2021. Lo scorso anno infatti i tecnici Sasp sono stati impegnati in 2.122 eventi gestiti dalla centrale operativa, oltre cento in più rispetto al 2021 e hanno sfiorato il record assoluto del 2020, che registrò 2.146 chiamate.

C'è invece una sensibile flessione rispetto al 2021 per quanto riguarda gli interventi sul campo, che sono stati 1.310, mentre l'anno precedente furono complessivamente 1.492. Ma sono in aumento rispetto al 2019, ultimo rilevamento post pandemico, dove le missioni furono 1.251. Il 38% delle chiamate, cioè 812, sono state risolte dai tecnici della centrale operativa o sono state inoltrate ad altri enti per competenza.

Nel 2022 gli interventi in elicottero hanno subito un incremento del 58% rispetto all'anno precedente e si tratta dell'80% delle missioni. "In questo caso - spiegano dal Soccorso Alpino - è determinante la riapertura dei comprensori sciistici dove si verifica un numero significativo di incidenti che richiedono l'invio del mezzo aereo".

Per quanto concerne il record delle persone soccorse, secondo il Sasp: "Non è facile spiegare un risultato di questo genere, anche se, statisticamente, è evidente come una maggiore frequentazione della montagna sia correlata a un aumento degli infortuni e delle situazioni di emergenza". (ANSA).