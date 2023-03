'Ricerca la fortuna', estratti biglietti lotteria Candiolo

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Si è svolta nella Sala consiliare del Comune di Candiolo, con la supervisione del notaio Alberto Vadalà, l'estrazione dei biglietti della 6/a edizione della Lotteria 'Ricerca la Fortuna', organizzata della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus per sostenere l'Istituto di Candiolo - Irccs. Erano presenti il Sindaco di Candiolo, Stefano Boccardo, e il direttore della Fondazione, Gianmarco Sala.

La Lotteria ha messo in palio 140 premi, i 7.000 i biglietti distribuiti hanno permesso di raccogliere più di 36mila euro.

"La Lotteria Ricerca la Fortuna - ha affermato Sala - si conferma un'iniziativa di successo. Ci fornisce risorse preziose, ma soprattutto ci consente di avvicinare molte persone e di sensibilizzarle al sostegno dei tanti ricercatori che all'Istituto di Candiolo giorno dopo giorno lavorano per scoprire nuove strade per curare il cancro. Un ringraziamento particolare ai nostri sostenitori e alle attività che hanno aderito".

I numeri dei biglietti vincenti e le modalità per il ritiro dei premi sono pubblicati sul sito www.ricercalafortuna.it.

