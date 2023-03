Progetto Carla Nespolo, assegnati premi e borse di studio

(ANSA) - ALESSANDRIA, 16 MAR - Assegnati, oggi nella sede della Fondazione CrA, premi e borse di studio della prima edizione del 'Progetto Carla Nespolo'. Si tratta di 2 riconoscimenti per lauree Triennali da 500 euro, altrettanti per Magistrali da 1.000; due borse post-laurea di avviamento alla ricerca da 3.000; una post-dottorato da 9.250 euro. Tre i filoni: storia partiti e movimenti operai, antifascismo e Costituzione repubblicana; parità di genere e condizione femminile in mondo lavoro in epoca contemporanea; questioni ambientali e politiche di programmazione territoriale. Nata a Novara il 4 marzo 1943, senatrice, da sempre legata ad Alessandria, dove è morta il 5 ottobre 2020, Nespolo è stata la prima presidente nazionale Anpi donna e non partigiana; ha presieduto l'Isral Alessandria (Istituto Storia Resistenza e Società) dal 2004 al 2017. "Vogliamo che il progetto vada avanti - rimarca Luciano Mariano, presidente FCrA - per onorare Carla Nespolo, alla quale Firenze solo pochi giorni fa ha dedicato una piazza". (ANSA).