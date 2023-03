Holding Industriale acquista la manifattura tessile Beste

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Holding Industriale (Hind), società di investimenti in aziende di piccole e medie dimensioni rappresentative del Made in Italy, ha acquisito - tramite la controllata Holding Moda - la maggioranza di Beste, azienda toscana di Prato, specializzata nella produzione di tessuti e capi di abbigliamento rivolti al mercato del lusso. E' la tredicesima società a entrare nel gruppo.

Con questa operazione Hind rafforza il progetto di valorizzazione delle eccellenze simbolo del Paese volto alla creazione di una filiera verticale, integrata e sostenibile destinata a servire i migliori marchi internazionali del lusso.

L'acquisizione di Beste si inserisce nel progetto strategico di Holding Moda che arriva ad annoverare 13 società partecipate, consentendo al gruppo di superare nell'anno in corso i 300 milioni di fatturato e una manodopera specializzata di 1500 dipendenti.

A oggi il Gruppo Beste vanta tre società: oltre alla capogruppo Beste, TeXco - rilevata nel corso del 2022, eccellenza nella lavorazione delle fibre nobili come cashmere, seta, alpaca e lana - unitamente alla partecipazione del 70% di Tessitura Serena, manifattura specializzata nella realizzazione di tessuti greggi cotonieri e lanieri ad elevato know-how tecnologico con una dotazione di 18 telai (che a breve diventeranno 24).