Fondazione Crt e Ogr con Microsoft, riparte Impact Deal

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Fondazione Crt e Ogr Torino con Microsoft presentano la seconda edizione del programma europeo di accelerazione data-driven per imprese a impatto sociale e ambientale. Il programma si svolgerà alle Ogr Torino, all'interno del network e hub per l'innovazione e la ricerca applicata Ogr Tech. Fondamentale l'apporto del Data Club. gruppo di aziende e organizzazioni, enti pubblici e privati: oltre a Tim, Banca Sella, Fondazione Snam e Città di Torino, per l'edizione 2023 si aggiungono The Data Appeal Company, BioEnerys e Wind Tre.

La prima edizione del programma, grazie al progetto ideato e sviluppato in collaborazione con Top-IX, Isi Foundation, Ashoka, Impact Hub e The Data Appeal Company (che quest'anno contribuirà direttamente al Data Club), ha ricevuto 40 candidature da impact enterprise provenienti da 8 Paesi e operanti in diversi settori: Smart Environment, Smart Cities, IoT, Logistic/Supply Chain, Digital Consciousness, Human Resources Services, Open Innovation, AI, Cultural Heritage, Food, Health, Medical Care, Agriculture, Augmented Mobility, Vehicles and Energy solutions.

Le imprese che hanno partecipato alla prima fase sono state 12 di cui 7 italiane e 5 straniere (da Regno Unito, Danimarca, Portogallo, Svizzera). Tra queste Alba Robot, The Newsroom, Pinbike, Virtuosis, Wiseair, Open Impact, Aroundrs sono state selezionate per la fase 2 del programma ottenendo numerose occasioni di visibilità e raggiungendo ottimi risultati sia durante il percorso che nei mesi successivi. (ANSA).