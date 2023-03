Ferreira, città alleate per la transizione verde e giusta

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - "Così come siamo profondamente impegnati nel processo di adattamento al contesto di ripresa, nel costruire sistemi più forti, infrastrutture adeguate e servizi, lo siamo anche sulla necessità di ripensare il nostro approccio allo sviluppo, le nostre città, i nostri spazi per rispondere ai bisogni dei cittadini. Per questo le città sono alleate essenziali per una transizione verde e giusta". A dirlo, al Cities Forum 2023 a Torino, la Commissaria europea per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira.

"Le città - prosegue Ferreira - sono centri di innovazione, ispirazione e azione e sono contenta di vedere che tante stanno portando avanti azioni ambiziose per diventare neutrali dal punto di vista climatico, accelerare la mobilità sostenibile, supportare la biodiversità negli spazi urbani, sviluppare la digitalizzazione e lo sviluppo tecnologico e per costruire comunità più inclusive e resilienti. La transizione verde e digitale - prosegue - trasformerà le nostre economie e le nostre società, genererà molte opportunità di crescita ma se non gestita in modo appropriato potrà anche creare nuovi divari".

La commissaria Ue sottolinea dunque la necessità di non lasciare indietro nessuno: "sarebbe inaccettabile e insostenibile sia economicamente che politicamente, potrebbe minare la fiducia nel progetto europeo e i suoi valori democratici". Per questo - afferma - "promuovere la coesione richiede un approccio integrato allo sviluppo, un approccio condiviso e che coinvolga i diversi livelli di governo, con un mix di policy e strumenti locali, nazionali ed europei", conclude (ANSA).