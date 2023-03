Carabinieri, Di Stasio parla di legalità ad alunni Convitto

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Il generale di Brigata Antonio Di Stasio, comandante della Legione Carabinieri 'Piemonte e Valle d'Aosta', nell'ambito del progetto 'Cultura della legalità' dell'Arma, ha incontrato questa mattina 50 alunni delle classi quinte e 75 delle classi quarte della scuola primaria del Convitto Nazionale "Umberto I".

Il generale ha parlato ai giovani sul valore del rispetto delle regole, puntualizzando l'importanza della denuncia come dovere civile, sin dalla giovane età, ricollegandosi al fenomeno del bullismo come manifestazione di prepotenza da isolare e contrastare fin da subito.

Ha sollecitato la platea a cercare di seguire un progetto di vita puntando sulla necessità di fare le cose con intelligenza e buoni sentimenti e soprattutto ponendosi degli obiettivi da raggiungere, cercando anche il sostegno degli adulti e delle istituzioni.

Alla fine dell'incontro, il comandate ha risposto alle domande sulle curiosità dell'Arma, dalle divise alle auto, e a qualcuno che ha chiesto quanti cattivi avesse arrestato ha raccontato la sua esperienza al Comando Provinciale di Palermo, con le tante operazioni fatte per contrastare il fenomeno mafioso in Sicilia, sottolineando che il più grande riconoscimento avuto dal Comune non è avvenuto per i tanti arresti fatti, ma per l'iniziativa da lui fortemente voluta: quella di fornire ai ragazzi del quartiere Zen supporto allo studio. (ANSA).