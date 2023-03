Al via La Rossa Music Festival con Benassi e Gabry Ponte

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Il 26 marzo e il 2 aprile, a Prato Nevoso, si terrà la seconda edizione di La Rossa Music Festival, evento organizzato da Prato Nevoso Ski in collaborazione con Radio Deejay e Radio m2o, che per due domeniche di fila animerà la località sciistica con musica e divertimento, a 2000 metri di altezza. L'obiettivo è celebrare la conclusione della stagione invernale 2022/2023, la prima vissuta a pieno ritmo dal periodo pre-Covid. Per farlo, nel comprensorio più esteso della provincia di Cuneo - il Mondolè Ski - arriveranno nomi iconici nel panorama della musica dance e della radio. Il 26 marzo sarà presente Benny Benassi, con Albertino e DJ Fargetta, mentre il 2 aprile sarà il turno di Gabry Ponte.

"Abbiamo voluto riproporre l'appuntamento lanciato lo scorso anno ad aprile, per chiudere in bellezza questa stagione sciistica" racconta Alberto Oliva, responsabile della Prato Nevoso spa. "Dopo i nomi di Bob Sinclair e Tommy Vee che ci hanno raggiunto nel 2022, anche quest'anno abbiamo deciso di puntare su grandi ospiti, raddoppiando le date dell'appuntamento, per permettere a più persone possibili di viverne l'atmosfera". (ANSA).