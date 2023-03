La Ginecologia universitaria del Mauriziano è un'eccellenza

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - La Ginecologia universitaria dell'ospedale Mauriziano di Torino è stata premiata e riconosciuta tra i Centri di eccellenza italiani per i tumori di ovaio ed endometrio. È avvenuto con una mappatura degli ospedali con i Bollini Rosa, che offrono percorsi e servizi nell'ambito dell'oncologia ginecologica sul territorio nazionale per supportare le donne con tumore all'ovaio o all'endometrio, individuando quelle strutture che si distinguono per l'alta specializzazione, per la multidisciplinarietà della presa in carico e per la capacità di offrire un'assistenza 'umana' e personalizzata. È stata realizzata da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere , e presentata oggi in un evento dedicato, al Senato. Un'iniziativa, realizzata con il contributo di Gsk.

La mappatura dei "Percorsi di Oncologia ginecologica a misura di donna" ha l'obiettivo di identificare gli ospedali con i Bollini Rosa che valorizzano la personalizzazione e l'umanizzazione dell'assistenza attraverso l'offerta di servizi che considerano i bisogni e le aspettative delle donne con tumore all'ovaio ed all'endometrio. All'iniziativa hanno aderito 130 ospedali sul territorio nazionale, presentando la propria candidatura tramite un apposito questionario online composto da 28 domande volte a valutare diverse tipologie di servizio importanti per garantire una buona gestione della donna con tumore all'ovaio e all'endometrio. L'assegnazione del riconoscimento è avvenuta da parte di un apposito Advisory Board, che ha validato le candidature ed i risultati, individuando 40 ospedali a misura di donna. (ANSA).