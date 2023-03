Dogane, oltre 100.000 non dichiarati all'aeroporto di Torino

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - In due mesi dall'inizio dell'anno sono stati intercettati dai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) in servizio all'aeroporto di Torino-Caselle più di 100.000 euro trasportati in contanti e non dichiarati o dichiarati parzialmente.

"L'intuizione e l'esperienza", come viene evidenziato in una nota, dei funzionari Adm del Sandro Pertini di Torino-Caselle hanno consentito di accertare negli ultimi due mesi dieci violazioni. Gli importi non dichiarati erano trasportati da cittadini di varie nazionalità: ognuno con la propria astuzia, ognuno con una risposta diversa alle domande di rito e alle ispezioni.

Le attività dei funzionari Adm dello scalo aeroportuale torinese si sono concluse con l'applicazione delle sanzioni previste. (ANSA).