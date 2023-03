Biennale Democrazia, azione urbana collettiva di 200 giovani

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Mercoledì 22 marzo, a partire dalle ore 16, in occasione dell'inaugurazione di Biennale Democrazia, passeggiando fra le piazze che fanno storicamente da cornice alla manifestazione, sarà possibile imbattersi in un'azione urbana collettiva: un gruppo di oltre duecento giovani di Torino e provincia presenterà l'esito di un processo formativo e creativo che li ha coinvolti nell'esplorazione dei confini tra corpo, identità e libertà.

Il progetto è stato realizzato da Torinodanza Festival Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale e Fondazione per la Cultura Torino nell'ambito di Democrazia Futura, la sezione del programma di Biennale Democrazia dedicata ai giovani, che si inserisce nel quadro più ampio di Torino Futura. (ANSA).