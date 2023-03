Al Castello di Rivoli la mostra collettiva Artisti in guerra

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Parte la nuova attività espositiva 2023 del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea con la mostra collettiva a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e Marianna Vecellio "Artisti in guerra. Da Francisco Goya a Salvador Dalí, Pablo Picasso, Lee Miller, Zoran Mušič, Alberto Burri, Iri e Toshi Maruki, Fabio Mauri, Bracha L. Ettinger, Anri Sala, Michael Rakowitz, Dinh Q. Lê (con opere tra l'altro di Le Lam, Phan Oanh, Nguyen Thu, Truong Hieu, Nguyen Toan Thi, Kim Tien, Quach Phong, Huynh Phuong Dong, Minh Phuong), Vu Giang Huong, Rahraw Omarzad e Nikita Kadan". La mostra, aperta fino al 19 novembre, presenta più di 140 opere di 39 autori realizzate da artisti che si trovavano o si trovano in guerra.

La mostra prende spunto dai Desastres de la Guerra (Disastri della guerra), 1810-1815, di Francisco José de Goya y Lucientes e sviluppa il tema della guerra e della soggettività post traumatica attraverso opere storiche e nuovi progetti di artisti contemporanei. Artisti in guerra include prestiti provenienti da importanti istituzioni pubbliche e private italiane e internazionali oltre a due nuove committenze, opere inedite realizzate per l'occasione dall'artista afgano Rahraw Omarzad (Kabul, 1964), e l'artista ucraino Nikita Kadan (Kiev, 1982). .

"Questa mostra, ultima del percorso espositivo artistico di Espressioni che si è sviluppato negli anni, raccoglie una riflessione profonda sulla contemporaneità, grazie al lavoro degli artisti che attraverso i secoli hanno saputo raccontare le discontinuità del presente e la conflittualità, interpretata attraverso la loro personale sensibilità nel tempo che stavano vivendo. Le opere esposte riescono così a scuotere il pubblico su tematiche controverse e difficili, rappresentando gli orrori della guerra, trasversali a tutti i conflitti" sostiene Francesca Lavazza, presidente del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea. (ANSA).