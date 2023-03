'Tornando a casa' celebra il legame Borsalino-Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 14 MAR - 'Tornando a casa', per la regia e la fotografia di Joseph Cardo, è il cortometraggio, prodotto da Ground Studio e distribuito da Borsalino Youtube Channel - che il 23 marzo (ingresso libero alle 18.30, con prenotazione alle 20.45) sarà proiettato, in anteprima nazionale, al Cinema Kristalli di Alessandria. In prima assoluta il 20 marzo a Parigi, il 22 a Tokyo. Una delle location per le riprese - tra Milano e Alessandria - è stata Villa Guerci e il suo giardino. Protagonista è Gabriella, erede Borsalino, che, alla ricerca di ispirazione, compie un viaggio fra realtà e finzione nei luoghi dell'infanzia. Ambientato negli anni Settanta, racconta la centralità della tradizione, della storia come fonte di ispirazione creativa.

In bianco e nero, formato 16:9, il cortometraggio dura 15 minuti; sceneggiatura Giacomo Santucci (Brand Curator Borsalino Spa); nel cast Caterina Murino (protagonista), Carlotta Murino, Marco Perelli.

Ad Alessandria Giuseppe Borsalino nel 1857 ha aperto l'atelier, il 4 aprile di quell'anno è uscito il primo cappello.

L'attuale proprietà Camperio è voluta rimanere ad Alessandria mantenendo la manifattura artigianale. (ANSA).