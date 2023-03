Torino: in 300 al Filadelfia, Vlasic tenta il recupero

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Primo giorno di allenamento della settimana per il Torino e nuova manifestazione d'affetto dei tifosi: sono circa 300 le persone che hanno seguito i lavori della squadra agli ordini di Ivan Juric. L'allenatore ha deciso di aprire le porte del 'Filadelfia' per la seduta mattutina e ha cominciato la preparazione in vista della gara casalinga di domenica pomeriggio contro il Napoli.

L'obiettivo è tentare il recupero di Vlasic, fermo ai box da un mese per alcuni fastidi muscolari, e di Karamoh, che ha saltato la trasferta di Lecce a causa di una botta. (ANSA).